Coronavirus | 174 morti e 1 389 casi in più | il dato più basso dal 10 marzo MAPPA

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 174 Coronavirus dati epidemia 3 maggio Il Sole 24 ORE Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 1.389 nuovi casi e 174 morti, è il dato più basso dal 10 marzo

Stabili i contagi in Lombardia ( -526 in un giorno, appena 7 in meno di ieri), mentre scendono nettamente in Piemonte da 495 a 251 Una netta discesa dei nuovi casi e dei decessi danno il benvenuto all ...

Coronavirus. Il bollettino: in diminuzione i contagi e il numero dei morti (174)

Sono diminuiti a 174 i morti rispetto a ieri (474). E’ questo il dato che emerge dall’ultimo bollettino diffuso dal Dipartimento di Protezione Civile. Il totale delle vittime è arrivato a quota 28884.

