Ciao Darwin 8: aperitivo con le Prime Donne (Di domenica 3 maggio 2020) E’ andata ieri in onda la replica dell’ottava edizione di Ciao Darwin. Nella puntata le due categorie che si sono sfidate erano “Juve” contro “Tutti”. Sempre presenti le “Prime Donne” che oggi incontriamo ad un aperitivo! Bellissime e con un grande talento per la danza, Gracia De Torres e Veronica Morales sono diventate un “simbolo” per Ciao Darwin. Ed oggi hanno deciso di offrirci un aperitivo per conoscerle meglio! MondiArticolo completo: Ciao Darwin 8: aperitivo con le Prime Donne dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Ascolti : vince Ciao Darwin in replica - serata Mediaset

Ascolti TV primetime - sabato 2 maggio 2020 : Ciao Darwin 8-Terre desolate al 20.5% - 1 - 2 - 3…Fiorella al 12.8%

Ascolti tv 2 maggio 2020 : Ciao Darwin e Fiorella Mannoia - tutti i dati (Di domenica 3 maggio 2020) E’ andata ieri in onda la replica dell’ottava edizione di. Nella puntata le due categorie che si sono sfidate erano “Juve” contro “Tutti”. Sempre presenti le “” che oggi incontriamo ad un! Bellissime e con un grande talento per la danza, Gracia De Torres e Veronica Morales sono diventate un “simbolo” per. Ed oggi hanno deciso di offrirci unper conoscerle meglio! MondiArticolo completo:8:con ledal blog SoloDonna

JanGoodmanJ : @giuseppecine03 @MasterAb88 Quei 2 milioni, una replica fa di più (vedasi Ciao Darwin) - Neer01 : @magicabionda Bah... Ieri sera ho visto Ciao Darwin (non lo avevo visto) in cui c'era la battaglia Juventini contro… - jeannelabonair : RT @anderslturner: @jeannelabonair nella mia testa è partita la canzone di madre natura a ciao darwin - anderslturner : @jeannelabonair nella mia testa è partita la canzone di madre natura a ciao darwin - EffePuntoCi : @GalantoMassimo Mo dico, con questi ascoltoni in replica, dare un contentino a Bonolis che glie costa a Mediaset? F… -