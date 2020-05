Barone: “Bene la ripartenza, ma con la necessaria prudenza” (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “È giusto dare fiducia agli Italiani che in questa emergenza si sono comportati bene. Dare l’opportunità alle Regioni meno colpite dalla pandemia di “respirare” è una scelta corretta”. Queste le parole di Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento e consigliere delegato della Ficei per le politiche del Mezzogiorno. “Qualora non vengano seguite le norme di sicurezza – ha continuato Barone – verrà revocato tutto, ma sono sicuro che anche in questa Fase 2 gli Italiani sapranno comportarsi egregiamente come nella Fase 1”. L'articolo Barone: “Bene la ripartenza, ma con la necessaria prudenza” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “È giusto dare fiducia agli Italiani che in questa emergenza si sono comportati bene. Dare l’opportunità alle Regioni meno colpite dalla pandemia di “respirare” è una scelta corretta”. Queste le parole di Luigi, presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento e consigliere delegato della Ficei per le politiche del Mezzogiorno. “Qualora non vengano seguite le norme di sicurezza – ha continuato– verrà revocato tutto, ma sono sicuro che anche in questa Fase 2 gli Italiani sapranno comportarsi egregiamente come nella Fase 1”. L'articolo: “Bene la, ma con laprudenza” proviene da Anteprima24.it.

