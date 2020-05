Stasera in tv 2 maggio 2020. Tutti i film ed i programmi tv (Di sabato 2 maggio 2020) Vediamo insieme la programmazione di Stasera in tv 2 maggio 2020. Che film e programmi tv scegliere? Anche per questo Sabato sera il palinsesto televisivo prevede sia l’informazione sul Coronavirus che programmi più leggeri, in particolare musicali, fiction, film e varietà. Dunque la scelta è piuttosto ampia e tale da riuscire ad accontentare qualsiasi tipo di gusto e di esigenza. Pronti per fare una scorpacciata di tv anche Stasera? Ecco i programmi e i nostri consigli. Stasera in tv 2 maggio 2020: i nostri consigli Ecco i nostri consigli: noi vi suggeriamo il programma musicale Un, due, tre… Fiorella!, il programma di attualità Stasera Italia week end speciale e il varietà Ciao Darwin – Terre desolate. Su Rai Uno in prima serata va in onda Un, due, tre… Fiorella!, in realtà un “meglio di” che ripropone i ... Leggi su pianetadonne.blog Stasera in Tv | I film da non perdere sabato 2 maggio 2020

Stasera in tv | 3 maggio| Chi è senza colpa - la rapina andata male…

