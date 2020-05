"Stai sfruttando la tragedia...?" ​Marcuzzi attaccata per una foto - (Di sabato 2 maggio 2020) Francesca Galici Un post su Instagram di Alessia Marcuzzi scatena i commenti contro di lei per una mascherina che la conduttrice indossa e che non sarebbe adeguata Il Covid-19 ha cambiato il mondo e tutte le nostre abitudini. L'effetto più evidente è l'obbligo di utilizzo delle mascherine, un dispositivo di sicurezza fondamentale per evitare di essere contagiati dal nuovo coronavirus, che da alcuni è considerato più un accessorio di moda che altro. Lo dimostrano i tantissimi business che sono nati negli ultimi mesi, brand che si sono riconvertiti e che propongono mascherine di protezione in abbinamento con i loro abiti o addirittura nuove collezioni interamente dedicate. Questo cambiamento si percepisce anche nei profili social dei volti noti dello spettacolo, che da qualche tempo hanno iniziato a sfoggiare mascherine di ogni tipo, che nella ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 maggio 2020) Francesca Galici Un post su Instagram di Alessia Marcuzzi scatena i commenti contro di lei per una mascherina che la conduttrice indossa e che non sarebbe adeguata Il Covid-19 ha cambiato il mondo e tutte le nostre abitudini. L'effetto più evidente è l'obbligo di utilizzo delle mascherine, un dispositivo di sicurezza fondamentale per evitare di essere contagiati dal nuovo coronavirus, che da alcuni è considerato più un accessorio di moda che altro. Lo dimostrano i tantissimi business che sono nati negli ultimi mesi, brand che si sono riconvertiti e che propongono mascherine di protezione in abbinamento con i loro abiti o addirittura nuove collezioni interamente dedicate. Questo cambiamento si percepisce anche nei profili social dei volti noti dello spettacolo, che da qualche tempo hanno iniziato a sfoggiare mascherine di ogni tipo, che nella ...

