Milano da flebo

(Di sabato 2 maggio 2020) Se un giorno di primavera uno spot… Il coronavirus, insieme al suo carico di lutti immedicabili, avrebbe, fra molto altro, dovuto dimostrare che in certi casi estremi la spirale è assai più umanamente esaustiva della linea retta, così per spiegare e soprattutto comprendere la sostanza vera della realtà. Paradossalmente, l’irregolarità dà ordine al caos delle cose. Prendete lo spot della Regione Lombardia commissionato, immaginiamo, per indicare e suggerire ottimisticamente la “ripresa”. Mostra lo stesso incedere musicale retorico dei cinegiornali della ricostruzione post bellica in versione volontaristica e soprattutto post-moderna: una linea retta che sembra indicare in prospettiva ciò che dovrà essere, di più, ciò che presto nuovamente sarà. Quasi alla maniera delle pubblicità ...