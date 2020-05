NewSicilia : #Newsicilia Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe dato fuoco a delle sterpaglie per poi perdere il con… - TV7Benevento : Messina: da fuoco alle sterpaglie ma provoca incendio, denunciato un anziano a Vulcano... - tempostretto : Un nuovo articolo: (Incendio a Vulcano, l'intervento dei vigili del fuoco. VIDEO e FOTO) è stato pubblicato su: Tem… - GazzettaDelSud : #Messina, #friggitrice prende fuoco in appartamento: vigili del fuoco in azione - Sicilians_it : Messina, a fuoco una friggitrice: paura a Camaro San Paolo - -

Ultime Notizie dalla rete : Messina fuoco Messina: da fuoco alle sterpaglie ma provoca incendio, denunciato un anziano a Vulcano Metro Milazzo, anziano dà fuoco a sterpaglie e provoca un incendio

Milazzo (Messina) - I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato un 71enne ritenuto responsabile del reato di incendio colposo. In particolare i militari sono intervenuti nella località G ...

Messina: da fuoco alle sterpaglie ma provoca incendio, denunciato un anziano a Vulcano

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo (Messina) hanno denunciato un 71enne ritenutoresponsabile del reato di incendio colposo. In particolare i militari sono intervenuti nella località Gelso dell’i ...

Milazzo (Messina) - I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato un 71enne ritenuto responsabile del reato di incendio colposo. In particolare i militari sono intervenuti nella località G ...I Carabinieri della Compagnia di Milazzo (Messina) hanno denunciato un 71enne ritenutoresponsabile del reato di incendio colposo. In particolare i militari sono intervenuti nella località Gelso dell’i ...