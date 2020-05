Il Governo risponde a tutte le Faq sulla Fase 2 | quello che c’è da sapere

Leggi su howtodofor

(Di sabato 2 maggio 2020) Ilha pubblicato sul proprio sito ufficiale le Faq relative alla2 dell'emergenza Coronavirus in Italia: dalla definizione di 'congiunti' al divieto di assembramento in incontri con parenti, dal limitare al massimo le occasioni di incontro agli spostamenti tra Regioni per rientro in domicilio fino all'attività motoria da soli anche lontano da casa. Ecco le faq più interessanti pubblicate dal2 dell'emergenza Coronavirus. Spostamenti - Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di ...