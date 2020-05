I manager chiedono una ripartenza con le competenze necessarie

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Rimettere al centro la fiducia nelle, e’ questo l’obiettivo di “Maratona con i”, una maratona virtuale promossa da Cida (la confederazione dei dirigenti e delle alte professionalita’), dalla rete delle Associazioni di Comunicatori, da Confassociazioni e tutte le organizzazioni ad esse aderenti, in cui, comunicatori, professionisti, testimoniano come stanno affrontando l’emergenza coronavirus e cosa si aspettano da una ‘fase 2′ realmente capace di far ripartire il Paese. “Abbiamo deciso di dar voce alle categorie professionali che rappresentiamo perche’ il Paese puo’ ripartire soltanto affidandosi allediffuse e operative, caratteristiche dei, che in ogni settore pubblico e privato non mancano”, ha detto Mario Mantovani, presidente di Cida. ...