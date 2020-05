Giannini: Asl assumano infermieri graduatoria Sant’Andrea (Di sabato 2 maggio 2020) Roma – “Nessuno interviene sull’anarchia delle assunzioni nella sanita’? Perche’ le Asl non attingono gli infermieri, dai vincitori agli idonei, dalla graduatoria del concorso Sant’Andrea? Sara’ un caso che alcuni direttori delle aziende provengono da fuori regione, forse sono il risultato del congresso Pd?”. Cosi’ Daniele Giannini, consigliere della Lega in Consiglio regionale del Lazio e membro della commissione Sanita’, intervenendo alla tavola rotonda ‘Le mascherine fantasma’. Leggi su romadailynews (Di sabato 2 maggio 2020) Roma – “Nessuno interviene sull’anarchia delle assunzioni nella sanita’? Perche’ le Asl non attingono gli, dai vincitori agli idonei, dalladel concorso Sant’Andrea? Sara’ un caso che alcuni direttori delle aziende provengono da fuori regione, forse sono il risultato del congresso Pd?”. Cosi’ Daniele, consigliere della Lega in Consiglio regionale del Lazio e membro della commissione Sanita’, intervenendo alla tavola rotonda ‘Le mascherine fantasma’.

Questa mattina (1 maggio) il gruppo Alpini di Porcari con il capogruppo Adolfo Baldacci e con il consigliere Luciano Giannini hanno consegnato e donato al dottor Luigi Rossi, direttore di zona Asl del ...

Altra notte di tensioni nell’albergo Covid Capannelle. Per la seconda volta, nel giro di tre giorni, le forze dell’ordine si sono presentate in via via Siderno. All’interno della struttura, questa vol ...

