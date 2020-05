Charlotte di Cambridge somiglia sempre più alla regina Elisabetta

Leggi su vanityfair

(Di sabato 2 maggio 2020) Charlotte di Cambridge, secondogenita di Kate Middleton e William d’Inghilterra, festeggia 5 candeline. Anche lei in quarantena, ovviamente. I Cambridge sono tutti nella casa di campagna famiglia nel Norfolk, e mamma Kate per lei ha organizzato uno «zoom party»: per soffiare sulla torta con i compagni della scuola londinese, la Thomas’s Battersea School (la stessa del fratello maggiore George). Immancabile poi la videochiamata con la bisnonna, la regina Elisabetta.