Campania | giù numero malati e ricoverati Ma 3 morti in più

2 maggio – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 2 maggio, il numero di 362 morti ossia, dopo tre giorni consecutivi senza incrementi, un aumento di tre decessi. Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.372 (+44). L'incremento giornaliero di positivi (15) porta il totale a 4.459, con 2.721 attualmente positivi. Di questi ultimi cala ancora da 478 a 470 il totale dei ricoverati con sintomi. Continua a calare il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 27 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 83.592, rispetto ad ieri sono 3.652 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 11; Salerno di 0, Avellino di 4, Caserta di 0; Benevento di 0.

Regione Campania : nuovi provvedimenti della Giunta per Sanità e Ambiente

