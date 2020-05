Arcuri: Fase 2 ancora più difficile, ora serve più responsabilità. Mascherine a 50 cent. (Di sabato 2 maggio 2020) "Lunedì inizia la cosiddetta 'Fase 2': con il 4 maggio inizia una sfida ancora più difficile. La relativa libertà che ognuno di noi sta per guadagnare deve essere governata in funzione della salute di tutti e della sua tutela. Da lunedì mattina dovremo tutti immaginare uno scambio ragionevole tra la libertà relativa e la salute assoluta, tra ognuno e tutti". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, nella conferenza stampa alla Protezione civile. "Fino a oggi - ha ricordato - abbiamo fatto tutti moltissimi sacrifici, di cui dobbiamo ringraziare gli italiani. Da lunedì chiediamo agli italiani un supplemento di ulteriore responsabilità: inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà e come finirà. Non dobbiamo dimenticare i sacrifici fatti nel primo tempo, ora saremo ancora ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - ultime notizie – Arcuri : «Da lunedì inizia la sfida più difficile». Il paradosso della Fase 2 annunciato dai consulenti del lavoro : «Torneranno a lavorare soprattutto gli over 50 del Nord». In arrivo il reddito di emergenza

Fase 2 - Arcuri : "Da lunedì la sfida più difficile. Mascherine anche al supermercato a 50 centesimi"

