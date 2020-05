Antivirus: la nuova puntata di Petrolio sulla Fase 2 stasera su Rai2 (Di sabato 2 maggio 2020) Il prossimo episodio di Petrolio, sempre parte della serie Antivirus, ci racconta la Fase 2 a poche ore dall'uscita dal lockdown: l'Italia è pronta? Continua la serie di Petrolio dal titolo Antivirus in prima serata: a 36 ore dalla fine del lockdown, il programma ci racconterà come l'Italia sta per affrontare questa attesa e temuta Fase 2. Appuntamento stasera su Rai2 alle 21.05. Quali misure sono state prese dal Governo in questi 54 giorni di quarantena collettiva? Abbiamo saputo utilizzare al meglio il tempo dell'isolamento per prepararci alla convivenza con il virus? O i rischi di una ricaduta sono molto alti? Il programma di Duilio Giammaria affronta tutte le questioni aperte alla vigilia delle prime riaperture: che fine ha fatto la app per la ... Leggi su movieplayer Antivirus : la nuova puntata di Petrolio Files stasera su Rai2

