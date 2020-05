Quante Storie, su Rai3, il 1 Maggio nei giorni del coronavirus (Di venerdì 1 maggio 2020) Una puntata a dir poco differente e unica nel suo genere, e non potrebbe essere del resto altrimenti, oggi. A Quante Storie, su Rai3, il 1 Maggio verrà raccontato per come è e sarà vissuto ai tempi del Covid-19. La pandemia da coronavirus ha condizionato tutto tra morti e contagi e obblighi e restrizioni e isolamenti. La festa dei lavoratori tra paure e speranze per il futuro, resta però un momento unico di condivisione anche da lontano, anche distanti, magari di fronte alla tv. Ecco come il programma lo racconta quest’oggi. Quante Storie, su Rai3, il 1 Maggio nei giorni del coronavirus: il racconto della festa dei lavoratori 2020 nel programma Dunque quest’anno la festa del lavoro si unisce ad una preoccupazione condivisa: quanto inciderà la pandemia sui livelli di occupazione? Prova a dare una risposta il sindacalista ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 maggio 2020) Una puntata a dir poco differente e unica nel suo genere, e non potrebbe essere del resto altrimenti, oggi. A, su, il 1verrà raccontato per come è e sarà vissuto ai tempi del Covid-19. La pandemia daha condizionato tutto tra morti e contagi e obblighi e restrizioni e isolamenti. La festa dei lavoratori tra paure e speranze per il futuro, resta però un momento unico di condivisione anche da lontano, anche distanti, magari di fronte alla tv. Ecco come il programma lo racconta quest’oggi., su, il 1neidel: il racconto della festa dei lavoratori 2020 nel programma Dunque quest’anno la festa del lavoro si unisce ad una preoccupazione condivisa: quanto inciderà la pandemia sui livelli di occupazione? Prova a dare una risposta il sindacalista ...

LinkaTv : E' iniziato Quante storie su #rai3 Clicca qui per classifica tweet: - italiaserait : Quante Storie, su Rai3, il 1 Maggio nei giorni del coronavirus - tomasomontanari : RT @AlzogliOcchi: Partendo dalla fortissima immagine di #Papa Francesco che percorre Piazza San Pietro da solo, a Quante Storie Enzo Bianch… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Quante Storie' del 1° maggio alle 12.55 su RAI 3: la Festa del Lavoro ai tempi del Covid-19) S… - __laracross__ : RT @_redcarpet: chissà quante storie che sarebbero potute nascere non sono sbocciate a causa di questa distanza chissà quante storie desti… -

Ultime Notizie dalla rete : Quante Storie Quante Storie, su Rai3, il 1 Maggio nei giorni del coronavirus Italia Sera M. Ward – Migration Stories

Le storie di migrazioni contemporanee si tingono di colori folk, calorosamente umani. “Migration Stories” è il decimo album in studio del songwriter americano M. Ward. La sua ventennale carriera giung ...

Coronavirus, Stephen King:«Tutti bardati con guanti e mascherine. Un colpo di tosse e ci assale la paura»

Questa è la versione integrale dell’intervista a Stephenk King pubblicata oggi 1 maggio, sulla versione cartacea del Corriere della Sera. Venerdì 8 maggio sul magazine 7 l’anticipazione del nuovo libr ...

Le storie di migrazioni contemporanee si tingono di colori folk, calorosamente umani. “Migration Stories” è il decimo album in studio del songwriter americano M. Ward. La sua ventennale carriera giung ...Questa è la versione integrale dell’intervista a Stephenk King pubblicata oggi 1 maggio, sulla versione cartacea del Corriere della Sera. Venerdì 8 maggio sul magazine 7 l’anticipazione del nuovo libr ...