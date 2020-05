Microsoft Build 2020: sarà un evento online [Agg. 19 – 20 maggio] (Di venerdì 1 maggio 2020) Aggiornamento Microsoft ha da poco confermato che l’evento Build 2020 si terrà in streaming dal 19 al 20 maggio. evento digitale gratuito Scegli tra 48 ore di contenuti continui per creare la tua esperienza di evento digitale. La registrazione è gratuita ed è necessario per ottenere l’accesso completo e interattivo all’evento digitale. Potete registrarvi recandovi alla seguente pagina. Articolo originale (13/03/2020); Microsoft, a causa dell’emergenza coronavirus, ha deciso che Build 2020, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, si terrà in streaming. Annuncio La sicurezza della nostra comunità è una priorità assoluta. Alla luce delle raccomandazioni sulla sicurezza sanitaria per lo stato di Washington, organizzeremo il nostro evento annuale Microsoft Build per gli sviluppatori come evento digitale, al ... Leggi su windowsinsiders Microsoft Build 2020 : sarà un evento online (Di venerdì 1 maggio 2020) Aggiornamentoha da poco confermato che l’si terrà in streaming dal 19 al 20digitale gratuito Scegli tra 48 ore di contenuti continui per creare la tua esperienza didigitale. La registrazione è gratuita ed è necessario per ottenere l’accesso completo e interattivo all’digitale. Potete registrarvi recandovi alla seguente pagina. Articolo originale (13/03/);, a causa dell’emergenza coronavirus, ha deciso che, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, si terrà in streaming. Annuncio La sicurezza della nostra comunità è una priorità assoluta. Alla luce delle raccomandazioni sulla sicurezza sanitaria per lo stato di Washington, organizzeremo il nostroannualeper gli sviluppatori comedigitale, al ...

