Matteo De Cosmo: morto lo scenografo di The Punisher a causa del Coronavirus (Di venerdì 1 maggio 2020) Lo scenografo Matteo De Cosmo è morto a 52 anni a causa di alcune complicazioni causate dal Coronavirus. Matteo De Cosmo è morto all'età di 52 anni a causa di alcune complicazioni legate al Coronavirus, l'art director aveva lavorato ad alcune serie televisive Marvel come The Punisher e altri progetti prodotti da ABC Studios. L'artista aveva iniziato la sua carriera come scenografo, assistente art director e costumista per film come Louis & Frank e Spring Forward. Matteo De Cosmo aveva lavorato per le serie Emergence, Luke Cage e The Punisher. Tra i suoi progetti recenti ci sono il film City of Crime e le serie Madam Secretary, The Affair e Harlem's Kitchen, le cui riprese sono state interrotte ... Leggi su movieplayer Matteo De Cosmo : morto a 52 anni l'art director di The Punisher a causa del Coronavirus (Di venerdì 1 maggio 2020) LoDea 52 anni adi alcune complicazionite dalDeall'età di 52 anni adi alcune complicazioni legate al, l'art director aveva lavorato ad alcune serie televisive Marvel come Thee altri progetti prodotti da ABC Studios. L'artista aveva iniziato la sua carriera come, assistente art director e costumista per film come Louis & Frank e Spring Forward.Deaveva lavorato per le serie Emergence, Luke Cage e The. Tra i suoi progetti recenti ci sono il film City of Crime e le serie Madam Secretary, The Affair e Harlem's Kitchen, le cui riprese sono state interrotte ...

zazoomnews : Matteo De Cosmo: morto a 52 anni lart director di The Punisher a causa del Coronavirus - #Matteo #Cosmo: #morto… - zazoomblog : Matteo De Cosmo: morto a 52 anni lart director di The Punisher a causa del Coronavirus - #Matteo #Cosmo: #morto… - 3cinematographe : #MatteoDeCosmo: morto per #COVID-19 direttore artistico di #ThePunisher -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Cosmo Matteo De Cosmo: morto a 52 anni l'art director di The Punisher a causa del Coronavirus Movieplayer.it Matteo De Cosmo: morto a 52 anni l'art director di The Punisher a causa del Coronavirus

Matteo De Cosmo è morto all'età di 52 anni a causa di alcune complicazioni legate al Coronavirus, l'art director aveva lavorato ad alcune serie televisive Marvel come The Punisher e altri progetti pro ...

The Punisher, addio a Matteo De Cosmo: l'artista aveva contratto il CoronaVirus

Il mondo del cinema e delle serie TV si stringe nel ricordo di Matteo De Cosmo, art director di The Punisher e nome noto del piccolo schermo. L'artista ci ha lasciato il 21 aprile all'età di 52 anni, ...

Matteo De Cosmo è morto all'età di 52 anni a causa di alcune complicazioni legate al Coronavirus, l'art director aveva lavorato ad alcune serie televisive Marvel come The Punisher e altri progetti pro ...Il mondo del cinema e delle serie TV si stringe nel ricordo di Matteo De Cosmo, art director di The Punisher e nome noto del piccolo schermo. L'artista ci ha lasciato il 21 aprile all'età di 52 anni, ...