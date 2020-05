Lega Serie A, la scelta sulla ripartenza del campionato: decisione unanime in assemblea (Di venerdì 1 maggio 2020) L'assemblea di Lega Serie A è ancora in corso, ovviamente a distanza in videoconferenza, ma emergono già novità importanti scaturite dal confronto tra le parti. Sarebbe infatti emersa la volontà unanime dei club di concludere il campionato di Serie A 2019/20: un fronte comune in sostanza, aspetto certo fondamentale per immaginare realmente una ripartenza nel delicato contesto dell'emergenza Coronavirus. SPAL v UC Sampdoria - Serie A Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ribadito poi... Leggi su 90min Quando riprende la Serie A?/ Lega di nuovo compatta : "Chiudiamo la stagione"

Coronavirus Serie B/ Lega - Balata : "Torniamo in campo per evitare conteziosi"

