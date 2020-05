La Vita in diretta, Alberto Matano e Lorella Cuccarini “in pessimi rapporti”. Ora è proprio lei a sbottonarsi (Di venerdì 1 maggio 2020) In questi ultimi giorni si sono rincorse numerose voci su presunti rapporti non propriamente felici tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, conduttori de ‘La Vita in diretta’. A riportare questa notizia era stata ‘Repubblica’, che aveva ipotizzato l’addio della presentatrice a causa degli attriti con il collega. Ma entrambi hanno smentito in maniera netta queste indiscrezioni, riferendo che tra i due c’è un buon legame e che è presente una stima reciproca. E lei lo ha ribadito su Instagram. Andando in ordine di tempo, bisogna dire che ‘Repubblica’ aveva scritto precisamente: “L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati de La Vita in diretta”. Nella giornata di ieri, giovedì 30 ... Leggi su caffeinamagazine La vita in diretta - il gossip : via Alberto Matano - ecco chi prende il suo posto. La voce

