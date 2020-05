La Lega ‘libera’ il Parlamento. Salvini: “Timidi segnali” (Di venerdì 1 maggio 2020) Presentata la mozione del Centrodestra per “ristabilire le libertà costituzionale”. ROMA – E’ stata presentata alla Camera dal Centrodestra la mozione per “ristabilire le libertà costituzionali garantite e limitate dal lockdown, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria e riavvii la normale dialettica del Parlamento fondamentale per valutare tutti i pesi e contrappesi della decretazione d’urgenza“. Un pensiero condiviso anche da Italia Viva e alcuni esponenti del Partito Democratico. Entrambe le forze politiche hanno richiesto al premier Conte di lavorare con il Parlamento per il prossimo decreto. E nel pieno della bufera politica, con Conte atteso in Aula alle 12.30 del 30 aprile, la Lega ha occupato l’Aula chiedendo risposte al governo. Presidio Lega in Parlamento Niente piazza ma un presidio in ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 1 maggio 2020) Presentata la mozione del Centrodestra per “ristabilire le libertà costituzionale”. ROMA – E’ stata presentata alla Camera dal Centrodestra la mozione per “ristabilire le libertà costituzionali garantite e limitate dal lockdown, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria e riavvii la normale dialettica delfondamentale per valutare tutti i pesi e contrappesi della decretazione d’urgenza“. Un pensiero condiviso anche da Italia Viva e alcuni esponenti del Partito Democratico. Entrambe le forze politiche hanno richiesto al premier Conte di lavorare con ilper il prossimo decreto. E nel pieno della bufera politica, con Conte atteso in Aula alle 12.30 del 30 aprile, laha occupato l’Aula chiedendo risposte al governo. PresidioinNiente piazza ma un presidio in ...

