Inghilterra, stop a ogni campionato giovanile fino a Under 18 (Di venerdì 1 maggio 2020) Emergenza Coronavirus, EFL impone lo stop immediato per i campionati delle categorie giovanili d’Inghilterra fino agli Under 18 La EFL, ovvero la English Football League, ha disposto l’interruzione immediata dei campionati delle categorie giovanili fino all’Under 18. La lega inglese è responsabile dell’organizzazione dei tornei per i club appartenenti alle categorie 3 e 4, cioè a partire dall’Under 9 fino agli Under 18. La stagione 2019/20 per le formazioni appartenenti a queste divisioni è da ritenersi pertanto definitivamente sospesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Anche in Inghilterra dubbi sul doppio standard dei tamponi. Spunta l’ipotesi stop alla Premier

UFFICIALE - Coronavirus - in Inghilterra si allunga lo stop dei campionati

Coronavirus - altro calciatore positivo in Inghilterra : anche la Premier League verso lo stop [NOME] (Di venerdì 1 maggio 2020) Emergenza Coronavirus, EFL impone loimmediato per i campionati delle categorie giovanili d’agli18 La EFL, ovvero la English Football League, ha disposto l’interruzione immediata dei campionati delle categorie giovaniliall’18. La lega inglese è responsabile dell’organizzazione dei tornei per i club appartenenti alle categorie 3 e 4, cioè a partire dall’agli18. La stagione 2019/20 per le formazioni appartenenti a queste divisioni è da ritenersi pertanto definitivamente sospesa. Leggi su Calcionews24.com

PaPaganini : @aldigno99 Signor Agostinelli non è colpa mia se c’è gente che non capisce o fa finta di non capire l’italiano. Io… - PrisonNuts : @sassari68 @VPititu Mezza europa si ferma? In germania e in inghilterra già si allenano e domani si incontreranno l… - marcullo02 : Dunque ad ora fermi:Argentina,Olanda e Belgio(da stabilire il 4 maggio). Verso stop:Francia. Ripresa del campionato… - apachee56 : @swimmerpg @rio_vela Pare che in Spagna si vada verso il no ripresa la Francia pure molto in dubbio sulla Germania… - emilianopappat : @alexanderbyone @vinspadafora @chetempochefa @RaiDue Si esatto, solo Belgio e Olanda hanno detto stop. I campionati… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra stop Inghilterra, stop a ogni campionato giovanile fino a Under 18 Calcio News 24 Inghilterra, stop a ogni campionato giovanile fino a Under 18

La EFL, ovvero la English Football League, ha disposto l’interruzione immediata dei campionati delle categorie giovanili fino all’Under 18. La lega inglese è responsabile dell’organizzazione dei torne ...

Scommessa sul suo trasferimento: Trippier finisce nei guai

La FA inglese ha accusato Trippier di aver violato le regole sulle scommesse: un caso simile a Sturridge, che venne punito con quattro mesi di stop. Kieran Trippier nei guai. Il terzino dell'Atletico ...

La EFL, ovvero la English Football League, ha disposto l’interruzione immediata dei campionati delle categorie giovanili fino all’Under 18. La lega inglese è responsabile dell’organizzazione dei torne ...La FA inglese ha accusato Trippier di aver violato le regole sulle scommesse: un caso simile a Sturridge, che venne punito con quattro mesi di stop. Kieran Trippier nei guai. Il terzino dell'Atletico ...