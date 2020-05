Ibrahimovic Milan | Schira | «Resta ad una condizione»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il futuro di Zlatanalancora incerto. Secondo Niclòlo svedese resterà solo ad unaZlatanpotrebbere al, ma solo ad una. Ad affermarlo è Nicolò, esperto di calciomercato, in esclusiva ai nostri microfoni.– «Bisogna capire se collimeranno i progetti die del nuovo assetto manageriale e della panchina, perché Pioli non resterà nel. Si dovranno incontrare,da capire quando sarà possibile, lockdown e quarantene permettendo.vuole continuare a giocare, ha delle richieste economiche importanti perché il suo ingaggio balla tra i 5 e i 6 milioni di euro, però per la spending review societaria e per l’ennesimo anno fuori dalla Champions, ildifficilmente a quelle cifre è ...