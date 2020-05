Death Coming GRATIS sull’Epic Games Store dalla prossima settimana (Di venerdì 1 maggio 2020) Il folle gioco di simulazione di incidenti di NExT Studios Death Coming verrà lanciato sull‘Epic Games Store il 7 maggio. Il gioco sarà scaricabile gratuitamente per una settimana, dopodiché si venderà a prezzo pieno. Death Coming è un videogioco rompicapo non lineare in cui il giocatore ottiene dal Tristo Mietitore il potere di usare oggetti ordinari per provocare decessi straordinari. Come Mietitore, lo scopo del giocatore sarà recuperare i propri ricordi causando incidenti. Il gameplay ricorda un po’ i film della serie Final Destination. Calati nei cupi panni della Morte aprendo tombini, facendo cadere condizionatori e stuzzicando alveari per condurre più anime possibili nell’aldilà. Caratteristiche: ● Prospettiva divina isometrica: Visualizza il tuo terreno da caccia da ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 1 maggio 2020) Il folle gioco di simulazione di incidenti di NExT Studiosverrà lanciato sull‘Epicil 7 maggio. Il gioco sarà scaricabile gratuitamente per una, dopodiché si venderà a prezzo pieno.è un videogioco rompicapo non lineare in cui il giocatore ottiene dal Tristo Mietitore il potere di usare oggetti ordinari per provocare decessi straordinari. Come Mietitore, lo scopo del giocatore sarà recuperare i propri ricordi causando incidenti. Il gameplay ricorda un po’ i film della serie Final Destination. Calati nei cupi panni della Morte aprendo tombini, facendo cadere condizionatori e stuzzicando alveari per condurre più anime possibili nell’aldilà. Caratteristiche: ● Prospettiva divina isometrica: Visualizza il tuo terreno da caccia da ...

