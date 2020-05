De Luca: «Napoli? Ci sono condizioni per ripresa allenamenti» (Di venerdì 1 maggio 2020) “Per la Regione Campania ci sono tutte le condizioni per consentire la ripresa degli allenamenti della squadra del Napoli”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, dà il via libera al Napoli per poter tornare ad allenarsi già da lunedì. De Luca ha spiegato di aver ricevuto dal presidente … L'articolo De Luca: «Napoli? Ci sono condizioni per ripresa allenamenti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Napoli - intesa con De Luca : ordinanza ad hoc per gli allenamenti

Il Napoli pronto a riprendere gli allenamenti : De Luca dà il via libera

I due pesi e i due lanciafiamme di De Luca : il Napoli può allenarsi - i cinghialoni no (Di venerdì 1 maggio 2020) “Per la Regione Campania citutte leper consentire ladeglidella squadra del”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso di una diretta Facebook, dà il via libera alper poter tornare ad allenarsi già da lunedì. Deha spiegato di aver ricevuto dal presidente … L'articolo De: «? Ciper» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

fanpage : ' Ho il terrore… vedo troppa allegria, troppa gente sportiva…' Così De Luca su fase #COVID19italia - repubblica : Napoli, gaffe del Comune nel manifesto per il Primo Maggio, l'ira della Comunità ebraica: 'Ignoranza inaccettabile'… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Sanzioni per chi non mette mascherina' - ninoBertolino : RT @mattinodinapoli: Mascherine obbligatorie in Campania, l'annuncio di De Luca: «Chi non la indossa è una bestia, multe salatissime» https… - bizcommunityit : Coronavirus, Campania, il diktat di De Luca: 'Mascherina obbligatoria o sanzioni, chi non la indossa è una bestia' -