Concorso straordinario scuola secondaria: appuntamento a luglio (Di venerdì 1 maggio 2020) Nonostante l’emergenza da coronavirus non sia ancora rientrata, la ministra Lucia Azzolina ha preteso il bando dei vari concorsi per la scuola secondaria volti alla stabilizzazione di oltre 60 mila insegnanti precari. Molti sindacati hanno parlato di “ossessione inspiegabile” da parte del ministro dell’istruzione, in quanto i primi erano a favore di un Concorso per servizio e titoli, data anche la situazione sanitaria attuale che non permetterebbe, ora come ora, un aggregamento di migliaia di candidati. Se ne contano, ad esempio, 80 mila per i soli 24 mila posti del Concorso straordinario, riservato a chi ha almeno 3 anni di insegnamento. Lucia Azzolina è, tuttavia, andata avanti “come un treno” in barba ai dissensi e alle contrarietà di molti. La sua preoccupazione è la stabilizzazione di decine di migliaia di precari entro ... Leggi su kontrokultura Concorso straordinario per 24.000 posti nella scuola secondaria. Anief avvia ricorsi per tutelare gli esclusi

