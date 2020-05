Concerto primo maggio 2020 | artisti | cantanti | scaletta | orario | streaming

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 maggio 2020)Oggi, venerdì 1, in occasione della Festa dei Lavoratori – come da tradizione – dalle ore 20 alle ore 24 su Rai 3 andrà in scena ildel. Sarà però unne diverso dal solito visto il lockdown imposto a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia, ma la musica sarà protagonista della Festa del lavoro. L’evento musicale intitolato “Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro” non si terrà in Piazza San Giovanni davanti a migliaia di giovani, ma è stato trasformato in uno show condotto dal Teatro Delle Vittorie a Roma, mentre i live saranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove è installato l’Auditorium Stage) ...