Vicenza, Di Carlo: "Almeno la Serie A deve finire, poi proveremo anche in B e C" (Di giovedì 30 aprile 2020) Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza, ha parlato della possibile ripresa del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io spero che finisca la stagione, con responsabilità ed equilibrio da parte di tutti. Leggi su tuttonapoli Di Carlo : «Cristiano Ronaldo al Vicenza? Prima la A - poi ne parliamo» (Di giovedì 30 aprile 2020) Domenico Di, allenatore del, ha parlato della possibile ripresa del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io spero che finisca la stagione, con responsabilità ed equilibrio da parte di tutti.

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VICENZA – L’allenatore Di Carlo: 'Dobbiamo fare in modo che i campionati continuino, i presidenti di Serie C chiedono a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VICENZA – L’allenatore Di Carlo: 'Dobbiamo fare in modo che i campionati continuino, i presidenti di Serie C chiedono a… - napolimagazine : VICENZA – L’allenatore Di Carlo: 'Dobbiamo fare in modo che i campionati continuino, i presidenti di Serie C chiedo… - Carlo_Manfrini : @nadiamoriarte1 Bella Nadia. Quando ci vediamo a Vicenza? - Carlo41467100 : @NicolaPorro buonasera sono Carlo Z. Di Vicenza ascoltavo il ministro Patuanelli che diceva di mettere 10 miliardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza Carlo Vicenza, Di Carlo: "Almeno la Serie A deve finire, poi proveremo anche in B e C" Tutto Napoli Dell’OmoGarrincha: per la Spal il 7 più forte di sempre

Il cognome, la sua figurina Panini e soprattutto le caratteristiche Scatto, finta, dribbling: è stato un simbolo degli straordinari anni ’60 Per approfondire ...

Vicenza, Di Carlo: "Almeno la Serie A deve finire, poi proveremo anche in B e C"

Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza, ha parlato della possibile ripresa del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io spero che finisca la stagione, con responsabilità ed equilibrio da ...

Il cognome, la sua figurina Panini e soprattutto le caratteristiche Scatto, finta, dribbling: è stato un simbolo degli straordinari anni ’60 Per approfondire ...Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza, ha parlato della possibile ripresa del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io spero che finisca la stagione, con responsabilità ed equilibrio da ...