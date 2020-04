"Sul vaccino ci aspettiamo un responso per fine settembre" (Di giovedì 30 aprile 2020) "Abbiamo già quadruplicato la nostra capacità produttiva e pensiamo che entro i prossimi 4 mesi saremo in grado di decuplicarla. E penso che come noi, altrettanto stanno facendo gli altri soggetti che saranno chiamati a partecipare. Abbiamo già prodotto qualche migliaio di dosi, il primo lotto è stato già inviato e stiamo per mandare il lotto successivo per poter così effettuare altri test sull'uomo che sono cominciati da appena 4 giorni e aspettiamo un responso per fine settembre". Lo ha detto in una intervista all'AGI Pietro di Lorenzo, amministratore delegato e presidente dell'IRBM, la società con sede a Pomezia che sta sviluppando, attraverso una sua controllata Advent, le prime dosi di vaccino messo a punto dallo Jenner Institute (dell'Università inglese di Oxford) necessarie per la sperimentazione. ... Leggi su agi Coronavirus : laboratori al lavoro sul vaccino italo-britannico - sarà no-profit

Vaccino Oxford-Pomezia - positiva la sperimentazione sulle scimmie. Entro maggio test sull'uomo

