Sbarchi, il sindaco di Pozzallo accoglie 100 immigrati. Per la quarantena stanno cercando la nave (Di giovedì 30 aprile 2020) Nuovi Sbarchi in Sicilia. Dopo quelli di Pasqua arriva una nuova ondata di immigrati sulle coste. Oggi l’hotspot di Pozzallo ha visto arrivare altri 100 immigrati. Con il favore del Viminale, ovviamente. Come dimostrano le parole del sindaco rivolte con zelo al ministro dell’Interno. sindaco che nei giorni scorsi aveva chiesto la tracciabilità completa della situazione sanitaria di tutti. Per poi sentirsi in obbligo ad “accogliere”. Nuovi Sbarchi, 100 immigrati a Pozzallo “In questo momento di difficoltà l’unico riferimento che abbiamo è il ministero degli Interni. Che continua a supportarci con celerità, manifestando sempre la massima disponibilità”. Così il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna dopo l’arrivo nell’hotspot della città dei 100 migranti. Sbarcati in modo ... Leggi su secoloditalia Riprendono gli sbarchi - è allarme a Lampedusa. L’ira del sindaco Martello : la nave promessa per la quarantena non è arrivata

Sbarchi continui a Lampedusa - sale la tensione e il sindaco striglia il governo

Coronavirus : sindaco Pozzallo - ‘ok sorveglianza sanitaria durante sbarchi’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Nuoviin Sicilia. Dopo quelli di Pasqua arriva una nuova ondata disulle coste. Oggi l’hotspot diha visto arrivare altri 100. Con il favore del Viminale, ovviamente. Come dimostrano le parole delrivolte con zelo al ministro dell’Interno.che nei giorni scorsi aveva chiesto la tracciabilità completa della situazione sanitaria di tutti. Per poi sentirsi in obbligo ad “re”. Nuovi, 100“In questo momento di difficoltà l’unico riferimento che abbiamo è il ministero degli Interni. Che continua a supportarci con celerità, manifestando sempre la massima disponibilità”. Così ildiRoberto Ammatuna dopo l’arrivo nell’hotspot della città dei 100 migranti. Sbarcati in modo ...

SecolodItalia1 : Sbarchi, il sindaco di Pozzallo accoglie 100 immigrati. Per la quarantena stanno cercando la nave… - ScandurraLuigi : RT @antoninobill: Riprendono gli sbarchi, è allarme a Lampedusa. L’ira del sindaco Martello: la nave promessa per la quarantena non è arriv… - Karm3nB : RT @antoninobill: Riprendono gli sbarchi, è allarme a Lampedusa. L’ira del sindaco Martello: la nave promessa per la quarantena non è arriv… - antoninobill : Riprendono gli sbarchi, è allarme a Lampedusa. L’ira del sindaco Martello: la nave promessa per la quarantena non è… - Agenparl : Nuovi sbarchi a Lampedusa. Il sindaco chiede nave hotspot per un'accoglienza sicura - -