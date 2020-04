Sassuolo, 56 euro di multa a chi dà l’elemosina: giunta leghista approva il nuovo regolamento dei vigili (Di giovedì 30 aprile 2020) multa da 56 euro a coloro i quali faranno l’elemosina. Dunque non solo a chi la monetina la chiede, ma anche a chi la dà. È la decisione presa dalla giunta leghista di Sassuolo, in provincia di Modena, del sindaco Gian Francesco Menani che, approvata nel corso di un consiglio comunale in video-conferenza, rientra nel nuovo regolamento di polizia urbana. Il via libera, come riporta la stampa locale, ha suscitato polemiche, soprattutto in relazione alla crisi causata dall’attuale emergenza sanitaria, con il possibile aumento esponenziale di persone in stato di povertà. “Misure deprimenti e antistoriche“, l’accusa che arriva dal Pd sassolese, di fronte alla quale i leghisti replicano: “Non pensiamo certo di multare la vecchietta che vuole fare la donazione, ma si preserva invece chi è vittima di condotte moleste da parte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano Consigli : «Momento più bello al Sassuolo? La cavalcata fino all’Europa League»

Sassuolo - donazione di 100mila euro contro il Coronavirus

Boga-mania in tutta Europa - ma il Chelsea è intenzionato a sfruttare la recompra dal Sassuolo (Di giovedì 30 aprile 2020)da 56a coloro i quali faranno l’elemosina. Dunque non solo a chi la monetina la chiede, ma anche a chi la dà. È la decisione presa dalladi, in provincia di Modena, del sindaco Gian Francesco Menani che,ta nel corso di un consiglio comunale in video-conferenza, rientra nelregolamento di polizia urbana. Il via libera, come riporta la stampa locale, ha suscitato polemiche, soprattutto in relazione alla crisi causata dall’attuale emergenza sanitaria, con il possibile aumento esponenziale di persone in stato di povertà. “Misure deprimenti e antistoriche“, l’accusa che arriva dal Pd sassolese, di fronte alla quale i leghisti replicano: “Non pensiamo certo dire la vecchietta che vuole fare la donazione, ma si preserva invece chi è vittima di condotte moleste da parte dei ...

PeterBorghi : RT @radiopico: #30aprile #Sassuolo L’amministrazione comunale ha votato un provvedimento che prevede una sanzione di 56 euro non a quanti c… - CouponOfferte : RT @radiopico: #30aprile #Sassuolo L’amministrazione comunale ha votato un provvedimento che prevede una sanzione di 56 euro non a quanti c… - radiopico : #30aprile #Sassuolo L’amministrazione comunale ha votato un provvedimento che prevede una sanzione di 56 euro non a… - gsgulo : Multe di 56 euro a chi fa l'elemosina ai poveri - ducinaltum_rl : Cosa sta accadendo? Fare la carità è reato? A Sassuolo, Modena, terra emiliana di gente ricordiamo larga di cuore,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo euro Multe di 56 euro a chi fa l'elemosina ai poveri Avvenire Sassuolo, 56 euro di multa a chi dà l’elemosina: giunta leghista approva il nuovo regolamento dei vigili

Multa da 56 euro a coloro i quali faranno l’elemosina. Dunque non solo a chi la monetina la chiede, ma anche a chi la dà. È la decisione presa dalla giunta leghista di Sassuolo, in provincia di Modena ...

Sassuolo. Multe fino a 56 euro a chi fa elemosina È scontro tra sindaco Menani e il Pd

Fino a 56 euro di multa a coloro che faranno l'elemosina agli accattoni. È quanto emerso dal consiglio comunale in videoconferenza dell'altra sera quando di fatto sono state inasprite le sanzioni sia ...

Multa da 56 euro a coloro i quali faranno l’elemosina. Dunque non solo a chi la monetina la chiede, ma anche a chi la dà. È la decisione presa dalla giunta leghista di Sassuolo, in provincia di Modena ...Fino a 56 euro di multa a coloro che faranno l'elemosina agli accattoni. È quanto emerso dal consiglio comunale in videoconferenza dell'altra sera quando di fatto sono state inasprite le sanzioni sia ...