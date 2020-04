Rugby | Niccolò Cannone “Un privilegio esordire in azzurro a 21 anni Mi piacerebbe

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 aprile 2020) La seconda linea della Benetton Treviso e dell’Italia Niccolòracconta in un’intervista esclusiva a OA Sport come sta vivendo questo periodo di stop dello sport a causa dell’emergenza sanitaria. Parlando di come ha bruciato le tappe, da Firenze alla Nazionale a soli 21e su chi vorrebbe intervistare lui. Niccolò, prima domanda. Come stai, come vivi questa situazione e com’è la tua giornata tipo in questo difficile periodo? “Bene dai, sono tornato a casa mia, a Firenze, e sono fortunato perché ho molto spazio in casa e il mio club d’origine, il Florentia, mi ha dato diversi attrezzi dalla palestra per potermi allenare. Mi alzo verso le 8.00, la mattina mi concentro con gli esercizi per potenziare le gambe, poi pranzo e il pomeriggio faccio palestra allenando la parte superiore del corpo. Quando non mi alleno sto ...