Maltempo in Valtellina | frana per piogge | chiusa la provinciale in Valmalenco

(Di giovedì 30 aprile 2020) A causa delle copiosecadute nelle ultime si è verificata una, in territorio comunale di Chiesa in(Sondrio), e l’amministrazionedi Sondrio ha disposto la chiusura al traffico della stradanumero 15, la cui carreggiata è stata interessata dallo smottamento. Prima della riapertura sarà necessario il sopralluogo dei geologi sul versante della montagna e l’intervento degli addetti per la rimozione di massi ancora instabili. La località di Chiesa inresta, comunque, perfettamente raggiungibile da percorsi alternativi.L'articoloinperlainMeteo Web.

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Valtellina

Meteo Web

Sondrio, 30 apile 2020 - Frana a Chiesa in Valmalenco a causa del maltempo delle ultime ore. L'amministrazione provinciale di Sondrio ha così disposto la chiusura al traffico della strada provinciale ...Le precipitazioni piovose delle ultime ore hanno provocato una frana nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco, vicino Sondrio. Per questo l'amministrazione provinciale ha disposto la chiusura a ...