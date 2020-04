Grecia, un sistema sanitario fiaccato da 10 anni di austerity alle prese col Covid-19 (Di giovedì 30 aprile 2020) “Serve una rianimazione: il sistema sanitario greco dopo dieci anni di austerità”: è il titolo di un rapporto diffuso oggi da Amnesty International, che ricorda come i pesanti tagli effettuati dal 2010 abbiano fatto sì che molte persone non possano avere accesso all'assistenza sanitaria e come gli operatori sanitari lavorino male e sotto-organico, una situazione di crisi aggravata ora dalla pandemia da Covid-19. Il governo greco ha iniziato a introdurre misure di austerità 10 anni fa, in (...) - Europa / Grecia, , Sanità pubblica, Coronavirus, Vittime coronavirus Leggi su feedproxy.google (Di giovedì 30 aprile 2020) “Serve una rianimazione: ilgreco dopo diecidi austerità”: è il titolo di un rapporto diffuso oggi da Amnesty International, che ricorda come i pesanti tagli effettuati dal 2010 abbiano fatto sì che molte persone non possano avere accesso all'assistenza sanitaria e come gli operatori sanitari lavorino male e sotto-organico, una situazione di crisi aggravata ora dalla pandemia da-19. Il governo greco ha iniziato a introdurre misure di austerità 10fa, in (...) - Europa /, , Sanità pubblica, Coronavirus, Vittime coronavirus

amnestyitalia : #Grecia: il sistema sanitario è stato distrutto dall’austerity. Oggi è ancora più importante investire in assistenz… - convivioblog : @s0far_s0g00d @lucianocapone Oggi siamo superati anche dalla Grecia. E temo andrà sempre peggio. Chi oggi è content… - aranciaverde : RT @amnestyitalia: #Grecia: il sistema sanitario è stato distrutto dall’austerity. Oggi è ancora più importante investire in assistenza san… - Carmela_oltre : RT @RadioBullets: Un sistema sanitario che è arrivato alla prova del #Coronavirus in ginocchio a causa della recessione e dell’austerità. È… - Carmela_oltre : RT @amnestyitalia: #Grecia: il sistema sanitario è stato distrutto dall’austerity. Oggi è ancora più importante investire in assistenza san… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia sistema Grecia, un sistema sanitario fiaccato da 10 anni di austerity alle prese col Covid-19 AgoraVox Italia Grecia, un sistema sanitario fiaccato da 10 anni di austerity alle prese col Covid-19

“Serve una rianimazione: il sistema sanitario greco dopo dieci anni di austerità”: è il titolo di un rapporto diffuso oggi da Amnesty International, che ricorda come i pesanti tagli effettuati dal 201 ...

Fase 2, la bufala di chi dice che “tutta Europa riapre prima dell’Italia”

La riapertura annunciata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a partire dal prossimo 4 maggio non è così permissiva come in molti speravano. Il governo è stato chiaro: non ci sono ancora le c ...

“Serve una rianimazione: il sistema sanitario greco dopo dieci anni di austerità”: è il titolo di un rapporto diffuso oggi da Amnesty International, che ricorda come i pesanti tagli effettuati dal 201 ...La riapertura annunciata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a partire dal prossimo 4 maggio non è così permissiva come in molti speravano. Il governo è stato chiaro: non ci sono ancora le c ...