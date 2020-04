Gianmarco Rottaro e Marta Losito: denuncia in arrivo? (Di giovedì 30 aprile 2020) Gianmarco Rottaro e Marta Losito sono due giovanissimi TikToker e Inflencer che negli ultimi giorni hanno acceso le polemiche sui social per la loro presunta violazione della quarantena. Recentemente è scoppiata sui social la polemica che coinvolge le due giovani star del web. Il motivo è lo spostamento di Gianmarco Rottaro dalla sua Milano a Treviso per raggiungere Marta Losito, sua fidanzata durante la quarantena. Il presunto motivo dello spostamento èArticolo completo: Gianmarco Rottaro e Marta Losito: denuncia in arrivo? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 30 aprile 2020)sono due giovanissimi TikToker e Inflencer che negli ultimi giorni hanno acceso le polemiche sui social per la loro presunta violazione della quarantena. Recentemente è scoppiata sui social la polemica che coinvolge le due giovani star del web. Il motivo è lo spostamento didalla sua Milano a Treviso per raggiungere, sua fidanzata durante la quarantena. Il presunto motivo dello spostamento èArticolo completo:in? dal blog SoloDonna

xlovemerjght : RT @bvrlino: quindi ricapitoliamo i clown del mese di aprile: sara e selene calò gianmarco rottaro marta losito daniel cosmic gaia bianch… - kissyftlouis : questo vale per tutti tranne che per marta losito, gianmarco rottaro, valerio mazzei e gaia bianchi - innamoratadiBeF : RT @DoughnutRings: Non bastavano Marta Losito e Gianmarco Rottaro che si sono visti per festeggiare i quattro mesi insieme. Adesso anche Ga… - staminxhia : @GVCCIDR4CO I tik toker non meritano di essere seguiti solo per i balletti ma per i contenuti, perché sennò si fa d… - jamlygames : RT @bvrlino: quindi ricapitoliamo i clown del mese di aprile: sara e selene calò gianmarco rottaro marta losito daniel cosmic gaia bianch… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Rottaro Gianmarco Rottaro e Marta Losito: denuncia in arrivo? SoloDonna.it L’influencer Rottaro va da Milano a Treviso a trovare la fidanzata (anche lei influencer). Ira dei follower: “Non possono farla franca”

L’ultimo scivolone degli influencer all’epoca del Coronavirus? Arriva da parte di Marta Losito e Gianmarco Rottaro. Sedici anni lei, diciannove lui: sono famosi come youtuber e tiktoker e il loro pubb ...

Coronavirus, su InBlu Radio torna "Radio Libera Tutti" con i pazienti del Bambino Gesù. Ospite Emma Marrone

Ci si può sentire #unitiadistanza anche grazie alla radio. Dal 18 aprile ogni sabato dalle 17 alle 18 torna, in un modo tutto nuovo, ‘Radio Libera Tutti’, il programma di InBlu Radio, il network delle ...

L’ultimo scivolone degli influencer all’epoca del Coronavirus? Arriva da parte di Marta Losito e Gianmarco Rottaro. Sedici anni lei, diciannove lui: sono famosi come youtuber e tiktoker e il loro pubb ...Ci si può sentire #unitiadistanza anche grazie alla radio. Dal 18 aprile ogni sabato dalle 17 alle 18 torna, in un modo tutto nuovo, ‘Radio Libera Tutti’, il programma di InBlu Radio, il network delle ...