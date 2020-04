Fisco | le operazioni soggette a maggiori controlli dopo il Covid-19

Leggi su chenews

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ecco gli strumenti che ilmette in atto per effettuaresui conti correnti e quali sono leche destanosospetti Fonte Instagram – @2020revisioneL’emergenza coronavirus ha avuto delle drastiche conseguenze per tutte le categorie: lavoratori, Governo e anche per il. Dunque per forza di cose, man mano che verrà ripristinata la tanto decantata “normalità”, idell’Agenzia delle Entrate sui conti correnti saranno decisamente più serrati. Verranno messi a disposizione degli strumenti all’avanguardia per incrociare al meglio i dati e evitarepoco limpide. D’altronde in una fase così delicata non si possono correre rischi. C’è in ballo la salute dell’intero sistema economico nazionale. Quindi, vediamo quali sono lesul conto ...