«Così ho salvato la vita ad un malato di Covid-19»

(Di giovedì 30 aprile 2020) il diario del Dott. Andrea Audo, Dir. Cardiochirurgia Osp. Alessandria Azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare ArrigoEra un lunedì mattina di fine marzo, un giorno difficile in ospedale. Eravamo in piena emergenza, un po' confusi su una patologia con cui iniziavamo ad avere a che fare, ma della quale non conoscevamo ancora tanti aspetti.Qualcuno di noi era spaventato, stavamo vedendo tante persone, tra cui colleghi e giovani pazienti, ammalarsi inspiegabilmente. E faticare. Faticavano davvero tanto a respirare, qualcuno moriva. Le terapie intensive erano ormai piene di pazienti che difficilmente riuscivamo a curare con tutte le attenzioni che avrebbero meritato. Il superlavoro lottava contro la scarsità delle risorse umane a disposizione. E qualcuno di noi medici aveva anche iniziato a essere positivo al tampone, a non stare bene. Due colleghi erano ...