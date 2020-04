Caos in Parlamento, deputato Lega toglie mascherina per protesta (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaos e tensioni in Parlamento, un deputato della Lega toglie la mascherina in segno di protesta. “Lei non può togliere la mascherina, non c’è la distanza di sicurezza” l’ha redarguito il presidente della Camera, Roberto Fico che ha sospeso la seduta sull’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Seduta ripresa solo dopo qualche minuto quando il parlamentare leghista ha indossato di nuovo la mascherina. L'articolo Caos in Parlamento, deputato Lega toglie mascherina per protesta proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Ceccanti “Dpcm passino in Parlamento”/ Caos Governo - il Pd ‘blocca’ l’emendamento

«Mes o Coronabond» : il caos italiano sbarca all’europarlamento

Mes - voto Parlamento Ue/ Caos Governo : Pd con FI - M5s con Lega-FdI contro Salva-Stati (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoe tensioni in, undellalain segno di. “Lei non puòre la, non c’è la distanza di sicurezza” l’ha redarguito il presidente della Camera, Roberto Fico che ha sospeso la seduta sull’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Seduta ripresa solo dopo qualche minuto quando il parlamentare leghista ha indossato di nuovo la. L'articoloinperproviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Caos Parlamento La Lega occupa il Parlamento. Salvini: «Gli italiani sono un grande popolo, Conte non li rispetta»... Secolo d'Italia Conte sotto tiro, caos sulle riaperture. Ma il Pd lo blinda

Giuseppe Conte, informativa sul coronavirus alla Camera: violente contestazioni, seduta subito sospesa

L’incanto si è rotto. Osannato sino a domenica sera, il premier si trova ora al centro di un fuoco incrociato che lo bersaglia da ogni parte. Attaccato dai commercianti, dagli industriali e da tutte q ...Un'informativa attesissima, quella di Giuseppe Conte alla Camera, chiamato a chiarirsi dopo la conferenza stampa di domenica sera sulla Fase 2 e le polemiche che ne sono seguite. Giornata infuocata, t ...