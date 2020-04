Benevento | fiamme all’esterno di una pizzeria in via dei Mulini

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Principio d’incendio, questa notte, intorno alle 4.30, all’esterno di unain via dei. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per avviare subito le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Il rogo ha interessato della legna depositata all’esterno del locale e i contenitori dell’immondizia. Lehanno anche un container di una concessionaria d’auto situato nelle vicinanze. Sono ora in fase d’accertamento le cause che hanno provocato l’incendio L'articoloall’esterno di unain via deiproviene da Anteprima24.it.