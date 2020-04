Belpietro a Otto e mezzo sulle contestazioni a Conte: «Se fossi in lui non dormirei tranquillo» (Di giovedì 30 aprile 2020) Questa sera il direttore del quotidiano La Verità – giornale che solo ieri ha definito Giuseppe Conte un ducetto – era ospite da Lilli Guber a Otto e mezzo. Parlando della situazione della maggioranza dopo l’appello di Italia Viva a Conte in aula, la padrona di casa ha evidenziato come gli equilibri stiano facendosi precari. Belpietro, proprio parlando dei consensi alla maggioranza e all’opposizione, ha affermato «se fossi in Conte non dormirei tranquillo». LEGGI ANCHE >>> Giorgia Meloni: «Pensate come state messi se devo darvi io lezioni di democrazia» Per Belpietro Conte non è al riparo dalle Contestazioni come crede Parlando dell’intervento di Renzi, Belpietro ha detto che – secondo lui – il leader di Italia Viva non ha intenzione di far cadere il governo perché, al ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 aprile 2020) Questa sera il direttore del quotidiano La Verità – giornale che solo ieri ha definito Giuseppeun ducetto – era ospite da Lilli Guber a. Parlando della situazione della maggioranza dopo l’appello di Italia Viva ain aula, la padrona di casa ha evidenziato come gli equilibri stiano facendosi precari., proprio parlando dei consensi alla maggioranza e all’opposizione, ha affermato «seinnontranquillo». LEGGI ANCHE >>> Giorgia Meloni: «Pensate come state messi se devo darvi io lezioni di democrazia» Pernon è al riparo dallecome crede Parlando dell’intervento di Renzi,ha detto che – secondo lui – il leader di Italia Viva non ha intenzione di far cadere il governo perché, al ...

giornalettismo : #Belpietro ha parlato di #Conte e del suo gradimento in Italia a #ottoemezzo - PTroia1986 : RT @La7tv: #ottoemezzo @BelpietroTweet afferma di non comprendere la strategia di #Salvini: 'Non serve a molto togliere le mascherine, si d… - docst : RT @La7tv: #ottoemezzo @BelpietroTweet afferma di non comprendere la strategia di #Salvini: 'Non serve a molto togliere le mascherine, si d… - bianca_caimi : RT @La7tv: #ottoemezzo @BelpietroTweet afferma di non comprendere la strategia di #Salvini: 'Non serve a molto togliere le mascherine, si d… - La7tv : #ottoemezzo @BelpietroTweet afferma di non comprendere la strategia di #Salvini: 'Non serve a molto togliere le mas… -

Ultime Notizie dalla rete : Belpietro Otto Belpietro a Otto e mezzo sulle contestazioni a Conte: «Se fossi in lui non dormirei tranquillo» Giornalettismo Otto e Mezzo, agguato di Daniela Santanchè: "Questa sera, alle 20.30...". Spunta il tricolore

Un agguato a Lilli Gruber? Il sospetto sorge spontaneo. La pitonessa di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, infatti annuncia su Twitter: "Questa sera sulla pagina Facebook La Fenice parteciperò alla ...

Verità "Controvento" sulla Sanità irpina

Se si vuole capire, senza fronzoli e senza filtri, perché il Coronavirus ha fatto strage di anziani nelle Residenze sanitarie assistite (Rsa) del nostro Paese, ci permettiamo di suggerire – a chi se l ...

Un agguato a Lilli Gruber? Il sospetto sorge spontaneo. La pitonessa di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, infatti annuncia su Twitter: "Questa sera sulla pagina Facebook La Fenice parteciperò alla ...Se si vuole capire, senza fronzoli e senza filtri, perché il Coronavirus ha fatto strage di anziani nelle Residenze sanitarie assistite (Rsa) del nostro Paese, ci permettiamo di suggerire – a chi se l ...