Barbieri in piazza a Napoli per protestare contro la chiusura (Di giovedì 30 aprile 2020) ‘Fiducia a chi taglia in sicurezza no a chi di nascosto infetta’ È lo slogan utilizzato oggi dai Barbieri in protesta davanti alla Camera di Commercio di Napoli, come riporta l’Ansa, dove per pochi minuti è stato allestito un vero e proprio salone per sollecitare le riaperture dopo il lockdown per l’emergenza coronavirus Il riferimento, come si legge in un volantino distribuito durante la protesta, è all’aumento di lavoratori abusivi che, approfittando della chiusura dei locali, stanno operando andando loro a casa dei clienti. Un portavoce ha spiegato che la dimostrazione vuole spiegare come, con le adeguate misure di sicurezza è possibile riprendere il lavoro riducendo al minimo il rischio di contagio Barbiere e cliente , durante la protesta, erano infatti dotati i mascherine, guanti e visiera parafiato. ... Leggi su ilnapolista Napoli : la protesta dei barbieri che tagliano i capelli in piazza

