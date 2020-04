Vita da "Immuni"

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Volontarietà nello scaricamento, nessuna sanzione per chi non vorrà averla nel proprio cellulare, anonimato dei dati e nessuna geolocalizzazione. Nel decreto giustizia (che prevede norme sulla scarcerazione in epoca di Covid) che dovrebbe approdare tra stasera e domani in Consiglio dei ministri il governo ha anche infilato le norme sulla app, il dispositivo di tracciamento sviluppato da Bending Spoon, che dovrebbe caratterizzarsi come uno dei pilastri della Fase 2, insieme a una strategia sui tamponi e sulle analisi sierologiche.Il testo - che Huffpost ha potuto visionare - individua il ministero della Salute quale tenutario della piattaforma e del trattamento dei dati, e stabilisce una serie di paletti a garanzia dell’utente che scaricherà “su base volontaria” la app sul proprio smartphone. “Il trattamento effettuato per il ...