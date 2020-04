Ultime Notizie Roma del 29-04-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno formativa domani del premier Giuseppe Conte al Senato alle 12:30 sulla situazione dell’emergenza coronavirus L’hanno deciso i capigruppo di Palazzo Madama di minoranza intanto vanno all’attacco È una mozione unitaria firmata da Fratelli d’Italia Italia Lega e noi con l’Italia chiede di correggere tutte le storture normative merce con uno stop ai dpcm ripristinando tutte le libertà costituzionalmente garantite nel rispetto delle misure di sicurezza prosegue il confronto con le regioni in vista dell’avvio della fase 2 Il ministro boccia di Chiara le regole di Parlamento e Governo per tutelare la salute vanno rispettate ognuno deve sapere quali sono le responsabilità del 4 maggio sarà un’apertura ad un date per testare il sistema ma ...