Tre dolci in tazza senza forno per meglio sopportare la quarantena

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Treinperla. La maggior parte deihanno bisogno di unper ottenere il risultato finale, me non è il caso deial cucchiaio chiamati “mug cakes”. Per quelli bastano un microonde e una, che poi è direttamente quella in cui di consuma il dolce. I mug cake sono ottimi sia come colazione che come merenda. Non c’è una ricetta base per il mug cake, ma di solito i pasticceri scelgono frutti freschi come la banana e frutta secca come le nocciole, le arachidi e le mandorle; e poi naturalmente uova, cannella, cacao. Vediamo tre di questi ottimiin. TreinperlaMug-cake alle arachidi Gli ingredienti sono: 25 grammi di farina di avena; un cucchiaio di ricotta o di yogurt; un cucchiaio di arachidi schiacciate; una ...