(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il dispositivo pesa 30 grammi e potrebbe costare 50 dollari. Un sensore Leap Motion traccia i movimenti della mano e delle dita. Quando rileva che si è in prossimità di un ostacolo, i cricchetti attivano una sequenza adatta a riprodurre la conformazione dell'oggetto....

repubblica : RT @rep_tecno: Quelle stringhe intrecciate alle mani che simulano il tatto nella realtà virtuale - rep_tecno : Quelle stringhe intrecciate alle mani che simulano il tatto nella realtà virtuale - taevbloom : era proprio necessario farceli vedere con quelle stringhe che evidenziano i tiny waists Chiedo x me -

Ultime Notizie dalla rete : Quelle stringhe

la Repubblica

Apple e Google hanno annunciato il 14 aprile l'intenzione di collaborare congiuntamente ad un progetto di tracciamento dei contatti per cercare di contrastare la pandemia. L'obiettivo finale è quello ...A preoccupare, ora, il mondo vitivinicolo dell’estremo levante non è solo la contrazione delle vendite, locali e oltre confine, bloccate a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ma sono le difficolt ...