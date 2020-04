Q Talks - Auto da rally ibride | sarà un vero progresso? Rivedi la diretta

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Dal 2022, a meno di rinvii dovuti alla pandemia del coronavirus, anche ledel Mondialediventeranno. Lo faranno, però, in un modo particolare, ovcon un sistema uguale per tutti, fornito ai team partecipanti da un unico produttore selezionato dalla Fia, la Compact Dynamics, sussidiaria del colosso Schaeffler. una scelta giusta o, invece, una decisione che, in nome del contenimento dei costi, limita le possibilità di sviluppo di sistemi innovativi, andando contro la storia dei, che ha portato a innovazioni fondamentali come la trazione integrale? A discutere di questo e di altri temi legati allevoluzione tecnica nelle corse su strada saranno, nellodierno appuntamento con i Q, lingegner Paolo Massai e i giornalisti di Quattroruote Emilio Deleidi e Roberto Ungaro. Appuntamento alle 15.30 insulla nostra pagina Facebook e sul canale ...

