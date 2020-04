Paola Barale festeggia il compleanno in isolamento (Di mercoledì 29 aprile 2020) Paola Barale ha compiuto gli anni e fa un piccolo party in isolamento. La Barale ha festeggiato il suo compleanno viste le norme di distanziamento previste dalla lotta al coronavirus, ha deciso di comunque regalarsi una torta a casa per poi spegnere le candeline in videochiamata. La Barale dal suo account “Instagram” ha condiviso un video che la vede con una torta di fronte e due grosse candeline a formare il numero 53. Paola le accende con la musica di sottofondo e dopo aver accennato un piccolo balletto le spegne virtualmente,assieme al suo peluche, in videochiamata con un amico. Naturalmente nei commenti del post sono arrivati gli auguri da parte dei suoi follower e dei suoi amici vip. Leggi su people24.myblog Barbara D’Urso - Paola Barale ammette : “Non potrei mai condurre Live”

Paola Barale festeggia da sola - a colazione la torta di compleanno fatta in casa (Foto e Video)

“Tanti auguri a me”. Paola Barale non perde il sorriso - il compleanno più triste lo festeggia con lui (Di mercoledì 29 aprile 2020)ha compiuto gli anni e fa un piccolo party in. Lahato il suoviste le norme di distanziamento previste dalla lotta al coronavirus, ha deciso di comunque regalarsi una torta a casa per poi spegnere le candeline in videochiamata. Ladal suo account “Instagram” ha condiviso un video che la vede con una torta di fronte e due grosse candeline a formare il numero 53.le accende con la musica di sottofondo e dopo aver accennato un piccolo balletto le spegne virtualmente,assieme al suo peluche, in videochiamata con un amico. Naturalmente nei commenti del post sono arrivati gli auguri da parte dei suoi follower e dei suoi amici vip.

infoitcultura : Barbara D’Urso, Paola Barale ammette: “Non potrei mai condurre Live” - infoitcultura : Paola Barale festeggia il compleanno da sola e svela perché non è più in tv - infoitcultura : Barbara D'Urso, Paola Barale confessa: 'Non potrei mai condurre Live-Non è la d'Urso' - infoitcultura : Paola Barale spegne le candeline da sola a casa foto - infoitcultura : Paola Barale: la colazione di compleanno è con un pupazzo -