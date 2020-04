OUTLANDER - Recensione 5x10 | Mercy Shall Follow Me

Leggi su lostinaflashforward

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L'incubo dei Fraser è finalmente finito.Cosa pensate di questo episodio?Attenzione: Spoiler!Con questo episodio abbiamo finalmente detto addio a Stephen Bonnet.La famiglia Fraser è a Wilmington per incontrare il crudele pirata e mettere in atto la vendetta ma....le cose filano mai lisce in? Naturalmente, no.L'imboscata di Jamie, Roger e Ian non va in porto ma fa emergere un'interessante realtà: il patto fra suocero e genero. Roger dichiara subito che vuole essere lui ad uccidere Bonnet: "Brianna è tua figlia, ma è mia moglie". Jamie gli dà la sua benedizione, qualche consiglio ma, soprattutto, gli fa una promessa: se lui cadrà, lo vendicherà. E Roger farà altrettanto.La sintonia era già nata nel precedente episodio, quando Jamie se l'è vista brutta a causa del morso del serpente; qui, è ...