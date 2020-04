Non esiste fase 2 che ci soddisfi, né ora né mai (Di mercoledì 29 aprile 2020) Non esiste fase 2 che ci soddisfi, né ora né mai Ci si potrebbe fare il bagno nell’inchiostro digitale speso da giornalisti, opinionisti, vip e tizi qualsiasi sui social riguardo alla delusione sulla fase 2, che poi sarebbe la fase 1.2 nel linguaggio di Internet. È un misto di rabbia, delusione e hobby nazionale, quello stare stravaccati sul divano a giudicare e criticare chi sta lavorando. Ma se anche la Presidenza del Consiglio avesse sbloccato qualcosa di più, l’avremmo presa male lo stesso. Perché per noi cittadini bombardati da opinioni, previsioni e fatti incontrovertibili (poi smentiti l’ora dopo) le fasi possono essere solo due: tutti dentro o tutti fuori. Siamo pur sempre una folla, e la folla non concepisce le sfumature. Potremmo al massimo tollerare che qualche categoria antipatica venisse penalizzata un po’ di ... Leggi su termometropolitico Lo schiaffo dei rom agli italiani : per loro il lockdown non esiste. Il pazzesco servizio di Striscia : come è possibile?

Zaia "Non è tutto finito - il rischio di nuovi focolai esiste"

Ultime Notizie dalla rete : Non esiste Mascherine cinesi, indagata per frode Irene Pivetti: “Una storia che non esiste, è un’indecenza” La Stampa Gli abbracci che non ho dato a mia madre, e quelli che le darò

Mia figlia di 3 anni e mezzo, per circa una settimana, ha avuto tre sorelline e un fratellino: Margherita, Marta, Matilde e Nicolas. Tutti più piccoli di lei. Oggi tre sorelline, Fiore, Pink e Joy, di ...

I congiunti secondo Chiara Valerio, la scrittrice: “La vaghezza in politica è strategica”

"O hai una famiglia di sangue o non esisti. Esistono altri legami, altri congiunti, altre parentele, non esiste solo il sangue". Quella parola "congiunti" non le è andata proprio giù. Non solo a lei, ...

