“Non è giusto!”. Mauro Corona, lo sfogo in diretta a Cartabianca: non gli va proprio giù. Cosa è successo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Come ogni mercoledì si torna a parlare di Mauro Corona, il noto scrittore alpinista, ospite fisso di Cartabianca, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer, ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere. La sua è stata una posizione sfaccettata, durante la puntata è quella del 28 aprile. Lo scrittore dice la sua sul caso delle messe, con lo stop prolungato nella Fase 2 a causa del Coronavirus e le proteste della Cei, parzialmente rintuzzate da Papa Francesco. E afferma: “La fede è una cosa seria e intima, è raccoglimento e silenzio. Credo che in questo momento andare a messa, pur con tutte le cautele, sia l’ultima cosa da fare”. Insomma, messe da vietare proprio perché “la fede è una cosa intima”. Posizione curiosa e che, soprattutto, equivale a una sorta di metaforico schiaffone ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 aprile 2020) Come ogni mercoledì si torna a parlare di, il noto scrittore alpinista, ospite fisso di, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer, ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere. La sua è stata una posizione sfaccettata, durante la puntata è quella del 28 aprile. Lo scrittore dice la sua sul caso delle messe, con lo stop prolungato nella Fase 2 a causa delvirus e le proteste della Cei, parzialmente rintuzzate da Papa Francesco. E afferma: “La fede è una cosa seria e intima, è raccoglimento e silenzio. Credo che in questo momento andare a messa, pur con tutte le cautele, sia l’ultima cosa da fare”. Insomma, messe da vietareperché “la fede è una cosa intima”. Posizione curiosa e che, soprattutto, equivale a una sorta di metaforico schiaffone ai ...

