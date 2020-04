Mascherine e polemiche. L'ira di Arcuri (contestato) sui "liberisti da divano" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Enza Cusmai Una scorta di Mascherine chirurgiche (LaPress) Il commissario difende il prezzo calmierato. Ma la protesta dei produttori non si ferma Una farmacia di Milano: «Vendiamo un pacco di Mascherine chirurgiche da 50 pezzi a 30 euro, 50 centesimi l'una più Iva. I clienti sono contenti, prima dal giornalaio o dal fruttivendolo le trovavano a 3 euro l'una». Dunque, senza l'Iva (come ha promesso il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ieri alla Camera), il prezzo cala a 50 centesimi. Come ha stabilito il commissario Domenico Arcuri per «eliminare una vergognosa speculazione». Ma le polemiche legate al prezzo calmierato sono piovute violentissime e hanno fatto vacillare l'immagine rassicurante offerta dal commissario quando si rivolge alla nazione. «Avrei tanta voglia di parlare dalla trincea in cui da 40 giorni mi trovo con il dottor ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Arcuri : "Mascherine? Polemiche da salotto - prezzo massimo tutela i cittadini"

